Владимир Машков рассказал об отмене русской культуры

Актер Владимир Машков высказался о ситуации в мире. Артист высказал свое мнение о попытках «отменить» русскую культуру, которые сегодня предпринимаются Западом. Художественный руководитель Театра Олега Табакова объяснил, почему это никому никогда не удастся.«Русская культура является абсолютным стержнем страдания и чувственности, так устроен наш богатейший язык. Так что нелепы сами слова и предложения о какой-то отмене», — цитирует слова артиста издание «РИА ФАН» со ссылкой на «АиФ».