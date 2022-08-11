Власти заявили о планах Киева ударить по хранилищу ядерных отходов Запорожской АЭС

Украинские военные пытаются ударить по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия-24», передает РИА «Новости».

По его словам, на этот случай разработан план эвакуации жителей. «Били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу. То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию», — сказал Балицкий.

Он рассказал, что украинские военные атакуют в основном реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган», снаряды падают в десятках метрах от хранилища с ядерными отходами. «Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет (ситуацию), страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле», — сказал Балицкий. По его словам, это может произойти, если по АЭС ударят американскими ракетными комплексами HIMARS.

В последние дни украинские военные стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС. Ранее Москва предостерегла Киев от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, являющейся крупнейшей в Европе атомной электростанцией. В МИД России заявили, что дальнейшие действия Киева могут привести к ядерной аварии.

В Минобороны РФ считают, что атаки на АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.