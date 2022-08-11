"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве
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"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве

"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве

Активисты проекта "Вспомнить всё" на днях завершили реставрацию дореволюционной торговой вывески на культовом доме Ярошенко на Хитровской площади. В связи с этим мы решили подробнее рассказать о проекте и его достижениях.

Проект существует на пожертвования, а работают в нем только профессиональные реставраторы, историки архитектуры и краеведы. Команда "Вспомнить все", которую возглавляет Наталья Тарнавская, уже около 10 лет восстанавливает в Москве старые магазинные вывески - в основном времен НЭПа - чудом сохранившиеся под слоями краски. Реставрируются и другие исторические объекты, о них мы расскажем ниже.


На "счету" команды - не одна уникальная фасадная вывеска первой четверти ХХ века и несколько дореволюционных московских и не только московских артефактов. Первые восстановленные вывески - "Аптека" и "Центральное бюро студенческих кооперативов" на Патриарших прудах. Надписи отреставрированы в 2012 году.


Вывеска "Аптека" и "Центральное бюро студенческих кооперативов"
Малая Бронная улица, дом 22

"На доме недалеко от Патриарших прудов во время ремонта обнаружили буквы - часть старой вывески "Аптека". Кто-то позвонил известному краеведу Александру Можаеву и рассказал об этом. Тогда, восемь лет назад, городского активизма еще не было. Это сейчас есть локальные истории: например, "Том Сойер Фест" - фестиваль восстановления исторической среды. Мы решили попытаться восстановить вывеску. Здание на тот момент не было памятником, позже его включили в реестр объектов культурного наследия. Нам повезло: в доме жила Елена Ткач - тогда она была депутатом Пресненского района. Она помогла договориться с жильцами. С аптекой, а она находилась в доме с момента его постройки в 1914 году, договорились еще проще - им было все равно. Александр Можаев подключил знакомых реставраторов, нам сделали дружественный "ценник". Вдруг оказалось, что задача решаема", - рассказала Тарнавская газете "Культура".


Вывеска "Булочная и кондитерская"

В 2013 году отреставрирована вывеска "Булочная и кондитерская" 1900 года по адресу: улица Покровка, дом 1. Отреставрированная вывеска не пострадала, но сам фасад коммунальщики закрасили обычной светлой краской. Команда "Вспомнить всё" в том числе очистила керамическую плитку от лишних слоев краски.

Улица Покровка, дом 1

Восстановлены также вывески "Артель "ХЛЕБОПЕК" Булочная" на Пречистенке, еще одна "Булочная" в Староконюшенном переулке, вывеска "Стрелецкая пекарня" в Костянском переулке, рекламная "визитка" "Инж. М.Л. Винавер" на Чистом переулке и другие.

Восстановленные командой вывески 1/12
Восстановленные командой вывески 2/12
Восстановленные командой вывески 3/12
Восстановленные командой вывески 4/12
Восстановленные командой вывески 5/12
Восстановленные командой вывески 6/12
Восстановленные командой вывески 7/12
Восстановленные командой вывески 8/12
Восстановленные командой вывески 9/12
Восстановленные командой вывески 10/12
Восстановленные командой вывески 11/12
Восстановленные командой вывески 12/12

Активисты восстанавливают и другие исторические объекты: адресную табличку "РОГЧ2УЧ№537" на улице Александра Солженицына, исторический тротуарный люк "Мюръ и Мерилизъ", кирпичное клеймо "М.С.Н.Х. Моссиликат".


Дом Ярошенко на Хитровской площади

В настоящее время реставрируются дореволюционные торговые вывески на Хитровке. Уже восстановлена надпись "Воды" - одна из четырех. Проект планируется завершить в сентябре.

"Пока реставраторы раскрыли только одно из них – "ВОДЫ", скоро узнаем три остальных секретных пароля. Вероятнее всего, нам повезло найти вывески небольшой продуктовой лавки. Похоже, к осени это будет самое фотографируемое место в Москве", - пишут участники проекта.

Реставрация дореволюционных торговых вывесок на Хитровке
Процесс реставрации


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По материалам: uposters.ru

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