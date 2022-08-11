Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями

Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями


Игра Halo Infinite получила обновление Drop Pod, которое вносит несколько важных изменений. Как и многие другие обновления Halo, апдейт правит баланс и решает технические проблемы, но есть и более интересные изменения, связанные с кастомизацией.

Теперь в игре Halo Infinite доступен элемент кросс-кастомизации. Игроки получили возможность применять имеющиеся визоры для разных комплектов брони. Заявлено, что такие изменения коснутся и дополнительных деталей экипировки, но с одним из будущих обновлений. Еще одна важная деталь, которую отмечают в примечании к Drop Pod, касается насадок для шлема. Часть насадок для шлема Mark VII теперь совместима с серией Mark VII.

Вместе с тем, теперь активные испытания будут отображаться в меню паузы во время многопользовательских матчей, но прогресс испытания не виден во время матча. Прогресс испытаний будет добавлен к этой функции в будущем обновлении.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году: вышли первые рецензии
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году:
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками

Топ на сегодня

"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу

Еще по теме

В Halo Infinite заметно улучшили античит-систему
Разработчики Halo Infinite анонсировали изменения системы прогресса и «обнуление»
Halo Infinite в этом году больше не будет получать обновления
В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе