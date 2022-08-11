Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями

Вадим Карасев





Игра Halo Infinite получила обновление Drop Pod, которое вносит несколько важных изменений. Как и многие другие обновления Halo, апдейт правит баланс и решает технические проблемы, но есть и более интересные изменения, связанные с кастомизацией.

Теперь в игре Halo Infinite доступен элемент кросс-кастомизации. Игроки получили возможность применять имеющиеся визоры для разных комплектов брони. Заявлено, что такие изменения коснутся и дополнительных деталей экипировки, но с одним из будущих обновлений. Еще одна важная деталь, которую отмечают в примечании к Drop Pod, касается насадок для шлема. Часть насадок для шлема Mark VII теперь совместима с серией Mark VII.

Вместе с тем, теперь активные испытания будут отображаться в меню паузы во время многопользовательских матчей, но прогресс испытания не виден во время матча. Прогресс испытаний будет добавлен к этой функции в будущем обновлении.