Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера
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Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера

Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием МиллераWarner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Эзры Миллера

Компания Warner Bros. рассматривает три варианта развития событий, связанных с выходом фильма «Флэш», включая отмену релиза. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Киностудия начала обсуждать судьбу картины на фоне участившихся скандалов с участием американского актера Эзры Миллера, который исполняет главную роль в супергеройском фильме.

Первый сценарий предполагает, что Миллер обратится за профессиональной помощью, после чего даст интервью, где объяснит причины своего поведения за последние несколько лет. При этом артист примет участие в ограниченной рекламной кампании «Флэша», а фильм выпустят в кинотеатрах.

Второй вариант: Миллер не обращается за помощью к специалистам, но компания все равно выпускает фильм. Эзра не участвует в рекламной кампании. В последующих фильмах DC о Флэше к съемкам привлекается другой актер.

Третий сценарий предполагает, что ситуация вокруг Миллера ухудшится. Этот вариант означает, что студия отменит выход фильма. Пересъемки картины при этом не планируются из-за большого количества сцен с участием Эзры. Для Warner Bros. это будет радикальным шагом, поскольку сам фильм обошелся студии в 200 миллионов долларов.

Официальных комментариев в компании не давали. Премьера «Флэша» назначена на 23 июня 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Эзру Миллера привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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