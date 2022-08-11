Закроют ли телепроект Дом-2: результаты прокурорской проверки

Недавно бывший участник шоу «Дом-2» Руслан Солнцев рассказал своим подписчикам, что проект медленно движется к своему логическому завершению. И эти слухи могут оказаться правдой, ведь телестройкой уже заинтересовалась прокуратура.

Напомним, что реалити «Дом-2» в прошлом году переехало с ТНТ на канал Ю. Из-за этого проект лишился одной из главных ведущих Ольги Бузовой. Она не пожелала прощаться с каналом ТНТ, руководство которого пообещало ей собственное шоу. Впрочем, Ольгу не обманули – сейчас она является ведущей нового реалити «Звёзды в Африке» вместе с Мишей Галустяном.

А вот вместо Ольги ведущим «Дом-2» позвали её бывшего молодого человека Давида Манукяна. Конечно, это было сделано специально, чтобы подогреть интерес зрителя. Но следует отметить, что в последнее время эфиры с Давой выходят крайне редко. Ксения Бородина, ещё одна бессмертная ведущая, так же редко появляется на поляне. Она объяснила это поклонником тем, что у неё сейчас другие интересы. Действительно, Ксения скоро запустит собственный марафон, над которым сейчас активно работает. Но поклонники расценивают «потерю» Бородиной и Манукяна как нехороший знак.





А недавно один из работников телестройки поделился с журналистами информацией, что на территории проекта прокуратура проводит проверку по факту нецелевого использования выделенного земельного участка. Сотрудники уже общались с руководством и работниками, обходили территорию по периметру, проверяли документы. Пока нарушений не обнаружено, тем не менее проверка продолжается.

А если прокуратура все же найдет существенные нарушения, то, в лучшем случае, руководство телепроекта ждёт большой штраф. При худшем исходе проект лишится территории, всех построек, коих довольно много, плюс выплатит компенсацию. Естественно, шоу в этом случае прекратит своё существование. Временно или навсегда – пока не известно.

Удивительно, что на новой территории проект существует уже 2 года, но правоохранительные органы заинтересовались землёй только сейчас.





К слову, поклонникам не привыкать расстраиваться. Недавно стало известно, что ночные эфиры больше выходить не будут. Это связано с оптимизацией затрат: якобы, чтобы минимизировать расходы, работникам сократили смены. Теперь режиссёры, операторы и другие сотрудники работают только днём – выходит существенная экономия на зарплате.

Конечно, зрители недовольны. Теперь участники могут ночами творить что угодно – зрители этого не увидят. А ведь часто именно ночью выходили эфиры с пикантными подробностями из жизни участников.