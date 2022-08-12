16 случаев, когда мастера смогли перекрыть старые татуировки, и у рисунков на теле появилась вторая жизнь

Хоть и подразумевается, что татуировка — это навсегда, иногда рисунки на теле становятся неактуальными. Со временем их внешний вид может перестать устраивать владельца или и вовсе напоминать о чём-то, о чём хотелось бы скорее забыть. И это не беда! Ведь татуировку можно переделать, дав ей новую жизнь. Мы собрали для вас несколько примеров.

Кит

Совсем разные рисунки

Обновлённый месяц с цветами

Иногда имена становятся неактуальными

Две версии колибри

Как видите, не все хотят поменять тату на совершенно другой рисунок. Иногда достаточно повторить старую идею более качественно, и получается очень круто!

Перо павлина

Кот или роза?

Голова-лилия

Чёрные коты

Чёрные коты считаются символом невезения, но так думают только те, у кого они не живут дома. А хозяева чёрных котов уж точно знают, что такие животные несут в дом милоту и веселье! У нас есть об этом подборка.

Воин

Когда старая татуировка становится частью новой

В стиле Пикассо

Бабочка

Перо превращается в помаду

Слоник или роза

Маяк

А вот подборка случаев, когда люди смогли с помощью татуировки спрятать свои шрамы.