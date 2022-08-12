16 случаев, когда мастера смогли перекрыть старые татуировки, и у рисунков на теле появилась вторая жизнь
Хоть и подразумевается, что татуировка — это навсегда, иногда рисунки на теле становятся неактуальными. Со временем их внешний вид может перестать устраивать владельца или и вовсе напоминать о чём-то, о чём хотелось бы скорее забыть. И это не беда! Ведь татуировку можно переделать, дав ей новую жизнь. Мы собрали для вас несколько примеров.
Кит
Совсем разные рисунки
Обновлённый месяц с цветами
Иногда имена становятся неактуальными
Две версии колибри
Как видите, не все хотят поменять тату на совершенно другой рисунок. Иногда достаточно повторить старую идею более качественно, и получается очень круто!
Перо павлина
Кот или роза?
Голова-лилия
Чёрные коты
Чёрные коты считаются символом невезения, но так думают только те, у кого они не живут дома. А хозяева чёрных котов уж точно знают, что такие животные несут в дом милоту и веселье! У нас есть об этом подборка.
Воин
Когда старая татуировка становится частью новой
В стиле Пикассо
Бабочка
Перо превращается в помаду
Слоник или роза
Маяк
А вот подборка случаев, когда люди смогли с помощью татуировки спрятать свои шрамы.