17 фруктов, ягод и других продуктов, которые выглядят совсем иначе без кожуры

Вы знали, что кожура фруктов и некоторых других продуктов невероятно полезна, так как содержит в себе море питательных веществ и витаминов? Несмотря на этот неоспоримый факт, её почти всегда убирают из-за жёсткости и неприятного вкуса. Также кожура иногда бывает попросту несъедобной. Некоторых людей настолько впечатляет вид очищенных фруктов и ягод, что им сложно удержаться, чтобы не поделиться этим зрелищем с окружающими. А мы что? А мы только и рады, так как результат действительно получается крайне эстетичным и интересным. Полюбуйтесь сами на эти тонкие работы. Их же попросту теперь жалко есть!

Бери и ешь! Арбуз без кожуры

Любопытно, но кожуру арбуза можно не выбрасывать. Из неё делают различные варенья и джемы. А ещё её маринуют (как огурцы) и потом едят в виде пикантной закуски.

Очищенный киви

Персик без кожуры выглядит потрясающе

Так выглядит мякоть рамбутана

Идеально очищенный ломтик мандарина, который похож на какой-то драгоценный камень

Очищенный лист алоэ вера

Очищенный манго выглядит как банан

А вы бы смогли очистить маракуйю?

Маракуйя — натуральное лекарство, не имеющее побочных эффектов. Например, жители стран Южной Америки и Африки используют сок фрукта в качестве жаропонижающего и противомикробного средства.

Вы только посмотрите на этот виноград без грамма кожуры

Мякоть драконьего фрукта

Фигурно очищенные ананасы

Личи, который очищен так, что не затронута даже внутренняя кожица

Стоит поаплодировать человеку, который смог так идеально почистить авокадо

Свежий мангустин

Очищенная сочная гуава

Гуава — многолетнее растение, способное прожить более 40 лет.

Идеально очищенный кокос

Здесь вы можете посмотреть на удивительные растения, которые словно были выращены инопланетными существами и уже потом доставлены на нашу планету.