17 случаев, когда люди повстречали своих двойников там, где они точно не ожидали их увидеть
Обычно у вас есть только два способа, как посмотреть на себя любимого со стороны — зеркало и фотокарточка. Но иногда судьба припасает для вас ещё один вариант, который вы точно не ожидали повстречать — это ваш двойник. Как правило, второе «я» появляется из ниоткуда — случайно увидели свою копию на картине в галерее или неожиданно узнали, что вас напечатали на обёртке бутылки пива. Многие люди не верят в такие совпадения и в один голос кричат, что этого просто не может быть.
А вот и может! И мы можем доказать это нашей новой подборкой, в которой люди натыкались на своих двойников там, где они точно не ожидали их увидеть.
Я нашла стрит-арт, который очень похож на меня
Большой Лебовски в книжке для детей
Рататуй в реальности
На всякий случай я — девушка.
Древнеримская статуя — моя копия
Нашёл своего двойника на обёртке бутылки от пива
Мой коллега — мой двойник
Слишком много одинаковых лиц на одном фото
Моя девушка встретила своего двойника, с которым у них набита татуировка гор в одном и том же месте на руке
Мама, я знаменит?
Как две капли воды
У меня есть два приятеля, которые похожи друг на друга как две капли воды. Хотя они живут в 700 милях друг от друга, никогда не виделись вживую и оба были потрясены увиденным. Сейчас они друзья по переписке.
Случайно заметил своего двойника во время просмотра мультика «Барашек Шон»
Непредсказуемая встреча братьев-близнецов в торговом центре
Наткнулись на двойника моей сестры в одном из журналов
Друг похож на этого парня с картины
Увидел парня на фото, который чем-то напоминает меня
Бонус: У Альберта Эйнштейна тоже есть свой двойник в наше время!
Случайно встретил двойника Эйнштейна в обычном супермаркете Египта.
Здесь вы можете посмотреть, как люди натыкались на внезапные сходства и делали забавные фотографии.