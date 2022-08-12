17 случаев, когда люди повстречали своих двойников там, где они точно не ожидали их увидеть

Обычно у вас есть только два способа, как посмотреть на себя любимого со стороны — зеркало и фотокарточка. Но иногда судьба припасает для вас ещё один вариант, который вы точно не ожидали повстречать — это ваш двойник. Как правило, второе «я» появляется из ниоткуда — случайно увидели свою копию на картине в галерее или неожиданно узнали, что вас напечатали на обёртке бутылки пива. Многие люди не верят в такие совпадения и в один голос кричат, что этого просто не может быть.

А вот и может! И мы можем доказать это нашей новой подборкой, в которой люди натыкались на своих двойников там, где они точно не ожидали их увидеть.

Я нашла стрит-арт, который очень похож на меня

Большой Лебовски в книжке для детей

Рататуй в реальности

На всякий случай я — девушка.

Древнеримская статуя — моя копия

Нашёл своего двойника на обёртке бутылки от пива

Мой коллега — мой двойник

Слишком много одинаковых лиц на одном фото

Моя девушка встретила своего двойника, с которым у них набита татуировка гор в одном и том же месте на руке

Мама, я знаменит?

Как две капли воды

У меня есть два приятеля, которые похожи друг на друга как две капли воды. Хотя они живут в 700 милях друг от друга, никогда не виделись вживую и оба были потрясены увиденным. Сейчас они друзья по переписке.

Случайно заметил своего двойника во время просмотра мультика «Барашек Шон»

Непредсказуемая встреча братьев-близнецов в торговом центре

Наткнулись на двойника моей сестры в одном из журналов

Друг похож на этого парня с картины

Увидел парня на фото, который чем-то напоминает меня

Бонус: У Альберта Эйнштейна тоже есть свой двойник в наше время!

Случайно встретил двойника Эйнштейна в обычном супермаркете Египта.

Здесь вы можете посмотреть, как люди натыкались на внезапные сходства и делали забавные фотографии.