18 фото, которые продемонстрируют, как необычно может выглядеть изнанка окружающих нас вещей

В детстве многим любопытно заглянуть внутрь окружающих их предметов и посмотреть, что в них скрывается. По мере взросления эта потребность постепенно угасает, так как человеку начинает казаться, что он знает всё об окружающем его мире. Однако он не так прост, как кажется. Даже простые на первый взгляд вещи таят в себе множество загадок, разгадать которые будет интересно в любом возрасте. Ломать для этого какие-то штуки или рисковать собой совсем необязательно. Достаточно посмотреть фото, которые уже успели сделать и выложить в интернет пытливые исследователи.

Открыл зажигалку, а внутри была ещё одна зажигалка

Мяч с чипом внутри, который будет использоваться во время ЧМ-2022

Датчик будет использоваться для точного определения момента удара по мячу, чтобы получить наиболее чёткий стоп-кадр игрока, который потенциально находится в офсайде.

Что находится внутри неваляшки

Мой антибиотик — это таблетка, спрятанная в капсулу. Зачем?

Как выглядит надувная доска для сёрфинга внутри

Конфета, разрезанная пополам

Срез цветка мака перед цветением

Внутри кактуса

Удивительный моллюск

Подобрал старого моллюска у озера в Южной Австралии и обнаружил внутри небольшую колонию растений, живущих за счёт питательных веществ.

Пещера внутри айсберга

Это горящее изнутри дерево

Внутри томографа

Песчаные дюны внутри кратера на Марсе

Необычное яблоко с красной мякотью внутри

Сорт яблок Lucy Glo имеет отличительную особенность — мякоть красного цвета, а также терпкий ягодный вкус. Был выведен селекционером Биллом Хауэллом в Проссере, штат Вашингтон.

Внутри одного из автоматов с газировкой

Что находится внутри импланта

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит тюбик зубной пасты изнутри?

Мало кто видел зубной ряд изнутри

Когда графика в играх глючит, то, бывает, попадаются такие ходячие челюсти.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядят привычные нам объекты с непривычного ракурса.