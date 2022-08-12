18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке

Вблизи поселка Бугульдейка Ольхонского района пострадала 18-летняя девушка. Она находилась на склоне мраморного карьера с матерью. В какой-то момент иркутянка отстала от женщины, оступилась и упала вниз. После этого сверху на нее упал камень. Туристы, находящиеся в этот момент на карьере, вызвали экстренные службы. Пострадавшую госпитализировали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По одной из версий, девушка остановилась у края карьера для того, чтобы сфотографировать пейзаж или сделать селфи. Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.

Ранее 45-летний житель Нижнеудинского района упал со смотровой площадки по пути на скалу Шаманка. Мужчина хотел сфотографироваться, но сорвался с семиметрового обрыва. В результате происшествия он получил травмы головы, руки, предположительно перелом ключицы, ребер, поясничного отдела позвоночника. После падения мужчина находился в сознании.