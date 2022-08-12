18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » 18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке

18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке

18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке

Вблизи поселка Бугульдейка Ольхонского района пострадала 18-летняя девушка. Она находилась на склоне мраморного карьера с матерью. В какой-то момент иркутянка отстала от женщины, оступилась и упала вниз. После этого сверху на нее упал камень. Туристы, находящиеся в этот момент на карьере, вызвали экстренные службы. Пострадавшую госпитализировали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По одной из версий, девушка остановилась у края карьера для того, чтобы сфотографировать пейзаж или сделать селфи. Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.

Ранее 45-летний житель Нижнеудинского района упал со смотровой площадки по пути на скалу Шаманка. Мужчина хотел сфотографироваться, но сорвался с семиметрового обрыва. В результате происшествия он получил травмы головы, руки, предположительно перелом ключицы, ребер, поясничного отдела позвоночника. После падения мужчина находился в сознании.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
Прокуратура Чехии обвинила россиянина Франчетти в создании ОПГ
Прокуратура Чехии обвинила россиянина Франчетти в создании ОПГ
Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры
Создатели MultiVersus объявили дату старта первого сезона игры
Bybit проведет листинг токена NFT-платформы DEFY
Bybit проведет листинг токена NFT-платформы DEFY
"Гениальная схема развода": в Москве 28-летний житель обокрал кассы в трех магазинах
"Гениальная схема развода": в Москве 28-летний житель
Еврокомиссия решила бороться с засухой с помощью воды из канализации
Еврокомиссия решила бороться с засухой с помощью воды из канализации
18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке
18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на
Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было по расчету, – полные глупости»
Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было
Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года
Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок
Кот показал девушке, что значит 5 лет обучения в консерватории
Кот показал девушке, что значит 5 лет обучения в консерватории
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого краеведческого музея
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет

Топ на сегодня

США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
В Вологодской области открыли производство детских кроваток из массива сосны
В Вологодской области открыли производство детских кроваток из

Еще по теме

Полицейские проверяет сообщения о давке во время концерта в «Олимпийском»
Ребенок упал в Ниагарский водопад, пока его фотографировала мама (ВИДЕО)
Жительница Саратова получила сотрясение мозга из-за упавшей с крыши сосульки
Петербурженку завалило рухнувшим с крыши снегом