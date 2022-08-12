7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
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7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11

7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11


Студия Playground Games анонсирована скорое начало Series 11 в Forza Horizon 5. Новая серия получила название Rami’s Racing History, в ней игроков ждет множество наград в виде автомобилей, различные испытания, гонки и чемпионаты.


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Со стартом 11-й серии в Forza Horizon 5 будет добавлена новая история Horizon, на этот раз с девятью главами. Каждая глава посвящена конкретному автомобилю, сделанному в Мексике или имеющему важное значение для автомобильной культуры Мексики.

Заявлено, что с Series 11 в Forza Horizon 5 появятся следующие 7 автомобилей:



1955 Mercedes-Benz 300 SLR



1955 Porsche 550A Spyder



1985 HDT VK Commodore Group A



1990 Subaru Legacy RS



2010 BMW M3 GTS (E92)



2020 Xpeng P7



2021 BMW M4 Competition Coupé


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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