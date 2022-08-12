7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
Сегодня, 07:50 Вадим Карасев
Студия Playground Games анонсирована скорое начало Series 11 в Forza Horizon 5. Новая серия получила название Rami’s Racing History, в ней игроков ждет множество наград в виде автомобилей, различные испытания, гонки и чемпионаты.
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Со стартом 11-й серии в Forza Horizon 5 будет добавлена новая история Horizon, на этот раз с девятью главами. Каждая глава посвящена конкретному автомобилю, сделанному в Мексике или имеющему важное значение для автомобильной культуры Мексики.
Заявлено, что с Series 11 в Forza Horizon 5 появятся следующие 7 автомобилей:
1955 Mercedes-Benz 300 SLR
1955 Porsche 550A Spyder
1985 HDT VK Commodore Group A
1990 Subaru Legacy RS
2010 BMW M3 GTS (E92)
2020 Xpeng P7
2021 BMW M4 Competition Coupé
По материалам: newxboxone