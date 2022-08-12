7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11

Вадим Карасев





Студия Playground Games анонсирована скорое начало Series 11 в Forza Horizon 5. Новая серия получила название Rami’s Racing History, в ней игроков ждет множество наград в виде автомобилей, различные испытания, гонки и чемпионаты.

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Со стартом 11-й серии в Forza Horizon 5 будет добавлена новая история Horizon, на этот раз с девятью главами. Каждая глава посвящена конкретному автомобилю, сделанному в Мексике или имеющему важное значение для автомобильной культуры Мексики.

Заявлено, что с Series 11 в Forza Horizon 5 появятся следующие 7 автомобилей:

1955 Mercedes-Benz 300 SLR1955 Porsche 550A Spyder1985 HDT VK Commodore Group A1990 Subaru Legacy RS2010 BMW M3 GTS (E92)2020 Xpeng P72021 BMW M4 Competition Coupé



