Алсу закатила закрытую вечеринку
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Алсу закатила закрытую вечеринку

Алсу закатила закрытую вечеринку
Певица Алсу устроила праздник для юного кавалера. Шесть лет назад исполнительница стала мамой в третий раз — в одной из клиник Тель-Авива у нее появился сын Рафаэль. Алсу пока не знакомит подписчиков с ребенком, зато показала, как отметила его день рождения. Артистка не стала в подробностях рассказывать о празднике, зато известно, что мероприятие было скромным. На нем присутствовали родные и друзья семьи 39-летней исполнительницы. Среди них можно было увидеть звездного педагога Елену Куликова, которая занимается с детьми Тимати, Кати Жужи, Ксении Дели, Леры Кудрявцевой и другими. «С днем рождения, Рафаэльчик! Расти здоровым и счастливым мальчиком! Спасибо, Алсу, за приглашение и такой классный праздник!» — отметила Куликова в личном блоге. Напомним, певица с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, воспитывает троих детей — у Рафаэля есть старшие сестры Сафина и Микелла. Иногда Алсу все же рассказывает широкой публике о воспитании наследников.
«Мои дети не избалованные в плане финансов. Да, конечно, у них есть комфортные условия, но они знают цену деньгам. Они не могут зайти в магазин и купить себе все, что хотят. Они не могут попросить новый телефон просто потому, что он вышел. Они по пять лет ходят с одним телефоном. Нам удалось научить их работать. С маленького возраста детки, что называется, пахали и трудились как пчелки. Многие осуждали нас,мол, мы не даем им беззаботного детства. Но а чем же они заняты в это время? Они же будут сидеть в телефонах. Гаджеты портят зрение и психику. Ничего хорошего. Сейчас время другое. Нас было не затащить домой. Все время проводили на улице на свежем воздухе. Сейчас я считаю, нужно занимать детей разными полезными вещами как можно больше», — откровенничала звезда в одном из интервью.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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