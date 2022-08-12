Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
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Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»

Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»Пользователи Reddit сочли «самого толстого человека XIX века» недостаточно крупным

Пользователи Reddit сочли «самого толстого человека XIX века» недостаточно крупным. К такому выводу они пришли во время обсуждения фотографии Ченси Морлана (Chauncey Morlan), которого в 1890 году можно было встретить в цирке уродов из-за веса, который его современникам казался избыточным. Снимок опубликовал пользователь с ником coolandschmidt.

Большинство комментаторов решили, что человек на снимке выглядит так же, как и люди, которых можно встретить при совершении покупок в американской сети магазинов Wallmart, а также в казино Лас-Вегаса. Другие отметили, что в 2022 году человек, который обладает такими формами, даже не получил бы от государства специализированный мопед, который сегодня в США используют люди с лишним весом.

«Раньше люди были готовы заплатить большие деньги за то, чтобы увидеть человека с лишним весом. Сейчас это можно сделать бесплатно, достаточно лишь прогуляться по любой улице, и вы увидите сотни таких людей», — без удивления констатировал один из участников обсуждения.

При этом комментаторы из-за пределов США отметили, что в Европе видели людей со значительным лишним весом лишь несколько раз за всю жизнь. Американцы в ответ на это согласились с тем, что ожирение — преимущественно проблема их страны, от которой страдает значительная часть населения.

Ранее пользователь Reddit под ником KerryPerezgt опубликовал фотографию семейного обеда на обочине, сделанную в 1970-х годах. Снимок 50-летней давности вызвал споры в сети. Пользователи стали рассуждать о том, насколько безопасен такой отдых рядом с дорогой.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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