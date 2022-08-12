Американец собирает коллекцию снимков со звёздами, и в интернете никак не могут понять, как он это делает
Кто-то коллекционирует марки, ещё кто-то фантики от конфет, а американец по имени Боб Пиворофф собрал уже не одну дюжину фотографий со звёздами всего Голливуда и не только! Выходит у него это случайно или же он каждый раз целенаправленно подкарауливает знаменитость? Неизвестно. Но факт остаётся фактом, что этот человек точно может похвастаться своей удачей и фотоальбомом, на страницах которого вы можете увидеть молоденького Джонни Деппа или серьёзного Квентина Тарантино. Впрочем, Боб и не скрывает своего счастья и делится фотокарточками на своей странице в Инстаграме*. Ну, а нам остаётся лишь смотреть на них и тихонько завидовать!
С Рианной
Свою страницу в Инстаграме* Боб завёл ещё в далёком 2017 году, но многие фотографии, где он стоит и счастливо улыбается рядом с новой звездой, были сделаны ещё раньше. По некоторым снимкам нетрудно догадаться, что его встречи со знаменитостями начались ещё в 90-ых.
С Эминемом
С Дуйэном Джонсоном (Скала)
Со Стивеном Адлером, Guns N’ Roses
С Майком Тайсоном
С Аль Пачино
На его снимках запечатлены известные люди из самых разных сфер деятельности — актёры, режиссёры, спортсмены, музыканты, политики. Как ему удаётся это делать? Никто не понимает, а сам Боб предпочитает всё сохранять в тайне. Поэтому остаётся лишь думать, что он родился под счастливой звездой, а его предназначение в этой жизни — делать фотокарточки с людьми, которые известны чуть ли не на весь мир. Неплохая миссия пребывания на Земле.
С Экслом Роузом
С Вином Дизелем
С Квентином Тарантино
С Мэрилин Мэнсоном
С рэпером Снуп Доггом
Про самого героя всей истории известно очень мало информации. Боб профессионально связан с индустрией рестлинга, поэтому некоторые люди допускают мысль о том, что именно его деятельность помогает ему организовывать незабываемые встречи со знаменитостями. Ещё Боб очень любит музыку, поэтому нередко на его кадрах можно заметить музыкальных исполнителей разного жанра.
С Мэттом Сорумом, Guns N’ Roses
С Даффом Маккаганом, Guns N’ Roses
Изредка его лента, в основном состоящая из снимков с мировыми звёздами, может быть разбавлена парочкой фотографиями видов, которые он успел запечатлеть во время своих путешествий.
С Бейонсе
С рэпером Лил Дюрком
С Оливией Ньютон-Джон
На любой случай жизни — день рождения какой-то звезды или кто-то ушёл из жизни — у Боба всегда есть фотокарточка с этим человеком! Например, 10 августа он выложил фотографию с британско-австралийской актрисой и певицей Оливией Ньютон-Джон, которой не стало в тот день.
С Канье Уэстом
С Мэттом Деймоном
Со Стингом
Несмотря на то, что Боб обладает каким-то нечеловеческим везением, которое он демонстрирует в Инстаграме*, самого его назвать популярным человеком сложно — количество подписчиков на его странице не превышает 1 500. Хотя таких людей, как Боб, точно можно отнести к отдельной группе счастливчиков!
С Джонни Деппом
А здесь можно посмотреть, как иногда бывает непросто отличить знаменитость от её восковой фигуры.
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