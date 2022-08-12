Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»
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Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»

Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»

Андрей Макаревич вот уже несколько месяцев живет за границей — вместе с молодой женой и сыном они обосновались в Израиле. Недавно музыкант пожаловался, что в связи с новыми обстоятельствами ему сложно перемещаться по миру.

68-летний Макаревич и раньше говорил, что не собирается возвращаться в Россию, в которой его сегодня многое не устраивает. Тем более, по его словам, власти страны, по сути, запретили выступления «Машины времени». А все из-за того, что он смело высказывается на предмет политических событий в мире.

Теперь к существующим трудностям добавились проблемы с визами. Несколько стран Европейского союза заявили, что хотят приостановить допуск граждан России в свои страны. Такие пожелания, например, прозвучали в Эстонии, Финляндии и других странах. И, похоже, Макаревича это сильно беспокоит. «Концерты в России у нас закрыты. По миру — масса приглашений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус», — отметил музыкант в социальных сетях.

Действительно, афишных концертов лидер «Машины времени» не давал уже давно. Недавно он публиковал информацию о том, что выступление состоится в Грузии. Но теперь и этот концерт тоже под вопросом.

Отметим, что Макаревич занял критикующую позицию по отношению к российским властям и ряду патриотично настроенных граждан. Он несколько раз оскорбил подписчиков, чем изрядно удивил своих фанатов.

Правда, затем Андрей Вадимович пояснил — он оскорбил только тех, кто, по его мнению, не имеет пацифистской позиции.

Как будет дальше складываться творческая судьба Макаревича, непонятно. Недавно о нем нелестно высказался продюсер Максим Фадеев, который отметил, что ничего сверхвыдающегося в искусстве лидер «Машины времени» не сделал.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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