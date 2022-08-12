Ани Лорак может остаться в нищете, заявил продюсер

Певица Ани Лорак никому не нужна в Европе, считает Гинсбург Накануне стало известно о планах Ани Лорак выступать в Европе. Причем никаких заявлений звезда до сих пор не сделала. Тем временем ее концерты в России отменены, поклонники возвращают деньги за билеты. Если молчание певицы продолжится, ее карьера может пойти крахом, убежден продюсер Владимир Гинсбург.Положение у Лорак тем временем незавидное: на родине ее считают предательницей, в России — лицемеркой, которая втайне против происходящего. И чем дольше молчит Каролина Куек (настоящее имя певицы. — Прим.ред.), тем быстрее начнется бойкотирование артистки в нашей стране, объяснил Гинсбург сайту Solevko.Info.