"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова

"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова

"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова

Телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что дизайнер Анастасия Задорина беременна от Кирилла Шамалова, которого называют "бывшим зятем" Владимира Путина. Информацию каналу подтвердила сама основательница бренда Zasport.

Связались с Настей Задориной, чтобы получить информацию из первых, так сказать, рук: дизайнер подтвердила — она действительно ждет ребенка от Кирилла Шамалова,

— говорится в канале.

Ранее экс-главред Tatler Ариан Романовский в своем телеграм-канале "Оливье с икрой" намекнул, что Шамалов готовится стать отцом.

Кирилл Шамалов, которого называют бывшим зятем сами знаете кого, снова присматривается к пинеткам и погремушкам,

— написал он.

Слухи о романе Задориной и Шамалова появились еще в прошлом году, но официально свои отношения они до этого момента не подтверждали и не комментировали. По данным инсайдеров, "в паре царит полная гармония", как сообщил своим подписчикам Романовский.


Кирилл Шамалов и Жанна Шамалова

При этом у Шамалова еще не улажен развод с Жанной Шамаловой — мужчина требовал признать брак фиктивным, однако суд ему в этом отказал. Кроме того, пара судится из-за опеки над дочерью, которую родила суррогатная мать. В интервью Ксении Собчак Шамалова рассказала, что супруг хочет лишить ее дочери.

У Задориной есть сын Марк от первого брака с сыном владельца сети "Ароматный мир" Валерия Задорина.


Анастасия Задорина с сыном Марком
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка онлайн-видеосервисов
Отсутствие новинок в кинотеатрах помогло росту рынка
Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь
Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь
Хостинг-провайдер Applied Blockchain получил кредит от банка в Северной Дакоте
Хостинг-провайдер Applied Blockchain получил кредит от банка в
"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова
"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от
В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
В США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав
Роскомнадзор составил протокол на Twitch
Роскомнадзор составил протокол на Twitch
Успех в личной жизни Раков, развитие бизнеса у Близнецов: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Успех в личной жизни Раков, развитие бизнеса у Близнецов: гороскоп от
Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру: «Начались проблемы с визами»
Андрей Макаревич рассказал, как не может перемещаться по миру:
Экономическая игра нового поколения
Экономическая игра нового поколения
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения организаторов
Почему провалились гастроли Малинина и Семенович: объяснения
Универсальные баки для воды
Универсальные баки для воды

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Готичный как у Кортни Кардашьян или нежный как у Николы Пельтц: 8 свадебных бьюти-образов звезд
Готичный как у Кортни Кардашьян или нежный как у Николы Пельтц: 8

Еще по теме

Суд отказался признать брак Кирилла и Жанны Шамаловых фиктивным
Связанная с окружением Путина компания стала одним из главных поставщиков РЖД
Bloomberg: дочь Владимира Путина Катерина Тихонова рассталась с мужем Кириллом Шамаловым
Расследование РБК: бизнес близкой Путину семьи Шамаловых