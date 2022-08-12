Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке

Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке

Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке

Спустя год после развода Василий Клюкин выясняет отношения с Анной в суде. Миллиардер подал сразу несколько исков, однако, пока Фемида не спешит становиться на его сторону.


В Одинцовском суде столицы бизнесмену отказали в его требованиях относительно семейного дома на Рублевке, в котором сейчас проживает его бывшая жена Анна и их двое детей. Василий утверждал, что дом был куплен на алименты, однако, предоставить какие-либо доказательства этому, похоже, не смог.

Клюкин хотел аннулировать право женщины на коттедж и оформить его в равных долях на сына и дочь, но по итогам слушаний особняк остается собственностью Анны.

«Оснований для лишения Анны дома и удовлетворения иска Клюкина нет, и суд согласился с нашей позицией. Подав этот и другие иски, Клюкин через своего представителя предлагал Анне оформить 45% дома на него в обмен на отказ от требований к бывшей супруге. Таким образом, на мой взгляд, поданный им, якобы, в интересах детей иск является ширмой, прикрывающей истинную цель — оказание давления на мою клиентку», — прокомментировал «СтарХиту» итоги заседания адвокат Анны Филипп Рябченко.


Кстати, во время скандального процесса женщина делилась в своих соцсетях видео, на котором Клюкин, явившийся без приглашения, заявляет: «Как только дом будет оформлен на детей, я буду приходить сюда сколько угодно раз». Возможно, в этом и заключалась настоящая цель судебного разбирательства.

Ранее «СтарХит» уже писал о том, что недвижимостью споры пары не ограничиваются: Василий также намерен в суде определить место жительства 12-летнего сына с ним, и уменьшить в связи с этим размер алиментов в половину. При этом в его досудебных претензиях речь шла еще и об определении места жительства пятилетней дочери и взыскании алиментов с матери детей. Представители Клюкина утверждают, что Анна перестала добровольно отдавать детей отцу для встреч, причины при этом не уточняют.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в аэропорту Тбилиси
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в
Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
Американцев удивил снимок «самого толстого человека XIX века»
Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали
Прибыль IKEA от распродажи в России подсчитали
Никто не знает, вернулась ли она из полета или нет
Никто не знает, вернулась ли она из полета или нет
В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка
В Саянске спасли провалившегося в яму заброшенного гаража лисенка
Простые и доступные способы стерилизации банок и крышек
Простые и доступные способы стерилизации банок и крышек
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на второй срок
Раскрыт срок объявления Байденом о намерении баллотироваться на

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

Еще по теме

Итоги выборов президента РФ отменили на 18 участках
В ЦИК заявили о рекордном числе желающих проголосовать не по месту прописки
ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС
Владимиру Путину разрешили открыть избирательный счёт