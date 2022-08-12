Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке

Спустя год после развода Василий Клюкин выясняет отношения с Анной в суде. Миллиардер подал сразу несколько исков, однако, пока Фемида не спешит становиться на его сторону.

В Одинцовском суде столицы бизнесмену отказали в его требованиях относительно семейного дома на Рублевке, в котором сейчас проживает его бывшая жена Анна и их двое детей. Василий утверждал, что дом был куплен на алименты, однако, предоставить какие-либо доказательства этому, похоже, не смог.

Клюкин хотел аннулировать право женщины на коттедж и оформить его в равных долях на сына и дочь, но по итогам слушаний особняк остается собственностью Анны.

«Оснований для лишения Анны дома и удовлетворения иска Клюкина нет, и суд согласился с нашей позицией. Подав этот и другие иски, Клюкин через своего представителя предлагал Анне оформить 45% дома на него в обмен на отказ от требований к бывшей супруге. Таким образом, на мой взгляд, поданный им, якобы, в интересах детей иск является ширмой, прикрывающей истинную цель — оказание давления на мою клиентку», — прокомментировал «СтарХиту» итоги заседания адвокат Анны Филипп Рябченко.

Кстати, во время скандального процесса женщина делилась в своих соцсетях видео, на котором Клюкин, явившийся без приглашения, заявляет: «Как только дом будет оформлен на детей, я буду приходить сюда сколько угодно раз». Возможно, в этом и заключалась настоящая цель судебного разбирательства.

Ранее «СтарХит» уже писал о том, что недвижимостью споры пары не ограничиваются: Василий также намерен в суде определить место жительства 12-летнего сына с ним, и уменьшить в связи с этим размер алиментов в половину. При этом в его досудебных претензиях речь шла еще и об определении места жительства пятилетней дочери и взыскании алиментов с матери детей. Представители Клюкина утверждают, что Анна перестала добровольно отдавать детей отцу для встреч, причины при этом не уточняют.