Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года

Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года

Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года

Каждая хозяйка знает свои секреты, как правильно закрывать овощи на зиму, чтобы они получались очень вкусными и аппетитными. Но у всех могут случаться различные неприятности из-за неблагоприятных дней, например, вздутие крышек или почернение верхней части консервированных продуктов. Лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года поможет обеспечить семью вкусными соленьями, вареньем и пр.

Что можно закрывать на зиму

Все зависит от строгих предпочтений каждой хозяйки, а также от времени созревания различных овощей. Чтобы все получилось идеально, необходимо сверяться с лунным календарем, тогда все будет вкусным.

Благоприятные дни для консервации огурцов

Эта культура подходит для консервации на зиму. Они отлично дополнят различные блюда на новогоднем столе, а также их можно использовать как закуску к различным спиртным напиткам.

  • Закрывать их можно: 1, 2, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 30, 31 августа.

Консервация перца на зиму

Перец необходимо начинать закатывать в банки сейчас, чтобы осенью и зимой употреблять в пищу. Его можно порезать кубиками или половинками и замариновать. Все зависит от личных предпочтений каждого человека.

  • Консервировать перец можно: 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 29, 31 числа.

Когда можно консервировать томаты

Этот месяц идеальный для консервации помидоров. Существует немалое количество различных видов солений, и каждой хозяйке нравится определенный рецепт. Любые консервированные томаты станут отличным дополнением блюд на столе.

  • Благоприятными днями по лунному календарю для закрытия томатов считаются: 1, 3, 6, 9, 14, 18, 19, 22, 28 и 31 августа.


Благоприятные дни для консервации кабачков

Очень вкусный овощ в консервированном виде. Его можно закрывать по-разному, к примеру, порезать небольшими дольками или кружками. Он в любом виде получится вкусным и аппетитным.

  • Самыми удачными днями для консервации этого овоща считаются: 2, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 23, 27 числа.

Когда можно консервировать вишню и малину

Это довольно популярные ягоды, которые можно употреблять не только в свежем виде, но и в консервированном. Из них получается вкусное варенье на зиму, которым можно смазывать коржи пирога или обычный хлеб.

  • Благоприятными днями для консервации вишни и малины считаются: 4, 6, 9, 15, 18, 22, 24, 27 и 30 числа.
# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на мраморном карьере в Бугульдейке
18-летняя иркутянка получила травмы, сорвавшись со склона на
Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было по расчету, – полные глупости»
Эмин Агаларов о браке с Лейлой Алиевой: «Писали, что у нас все было
Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года
Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок
Кот показал девушке, что значит 5 лет обучения в консерватории
Кот показал девушке, что значит 5 лет обучения в консерватории
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого краеведческого музея
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях,
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game Pass
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал

Еще по теме

Когда солить капусту в 2017 году: благоприятные дни для квашения по лунному календарю
Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем
Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для уборки картошки в августе и сентябре 2022 года