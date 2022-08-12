Благоприятные дни для консервации овощей: лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года

Каждая хозяйка знает свои секреты, как правильно закрывать овощи на зиму, чтобы они получались очень вкусными и аппетитными. Но у всех могут случаться различные неприятности из-за неблагоприятных дней, например, вздутие крышек или почернение верхней части консервированных продуктов. Лунный календарь заготовок на зиму в августе 2022 года поможет обеспечить семью вкусными соленьями, вареньем и пр.

Что можно закрывать на зиму

Все зависит от строгих предпочтений каждой хозяйки, а также от времени созревания различных овощей. Чтобы все получилось идеально, необходимо сверяться с лунным календарем, тогда все будет вкусным.

Благоприятные дни для консервации огурцов

Эта культура подходит для консервации на зиму. Они отлично дополнят различные блюда на новогоднем столе, а также их можно использовать как закуску к различным спиртным напиткам.

Закрывать их можно: 1, 2, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 30, 31 августа.

Консервация перца на зиму

Перец необходимо начинать закатывать в банки сейчас, чтобы осенью и зимой употреблять в пищу. Его можно порезать кубиками или половинками и замариновать. Все зависит от личных предпочтений каждого человека.

Консервировать перец можно: 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 29, 31 числа.

Когда можно консервировать томаты

Этот месяц идеальный для консервации помидоров. Существует немалое количество различных видов солений, и каждой хозяйке нравится определенный рецепт. Любые консервированные томаты станут отличным дополнением блюд на столе.

Благоприятными днями по лунному календарю для закрытия томатов считаются: 1, 3, 6, 9, 14, 18, 19, 22, 28 и 31 августа.





Благоприятные дни для консервации кабачков

Очень вкусный овощ в консервированном виде. Его можно закрывать по-разному, к примеру, порезать небольшими дольками или кружками. Он в любом виде получится вкусным и аппетитным.

Самыми удачными днями для консервации этого овоща считаются: 2, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 23, 27 числа.

Когда можно консервировать вишню и малину

Это довольно популярные ягоды, которые можно употреблять не только в свежем виде, но и в консервированном. Из них получается вкусное варенье на зиму, которым можно смазывать коржи пирога или обычный хлеб.