Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе

Вадим Карасев

TikTok-блогерша @adminandeve рассказала о признаках грядущих сокращений на работе

Блогерша с ником @adminandeve опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала о признаках грядущих сокращений на работе. Ролик моментально стал вирусным, а подписчики adminandeve рассказали, какие перемены в поведении работодателей, свидетельствующие о скорой волне увольнений, наблюдали они.

Автор видео отметила, что менеджеры компании могут начать вести себя достаточно необычно или даже забавно. «Может быть, они перестанут взаимодействовать с подчиненными так, как обычно, или попытаются сосредоточиться на случайных вещах, которые раньше их особо не интересовали», — предположила adminandeve.

Почти всегда перед грядущими сокращениями они начинают заботиться о бюджете, полагает автор ролика. Менеджеры, по ее словам, могут потерять интерес к серьезным проектам, которыми они были увлечены еще несколько месяцев назад, из-за нехватки финансирования. Кроме того, руководство компании может приостановить ремонт в офисе или перестать набирать новых сотрудников.

«Работники, которые рискуют попасть под сокращения, могут получать обратную связь, к которой они не привыкли. Это может быть сделано для того, чтобы создать повод для увольнения, ведь если проблем с производительностью нет, менеджерам приходится их придумывать», — констатировала adminandeve, добавив, что сама попала под сокращение. Блогерша уточнила, что ее рабочая электронная почта была заблокирована в тот момент, когда она читала письмо о своем увольнении.

В комментариях пользователи также обратили внимание на то, что нужно пристальнее наблюдать за корпоративными запасами бытовой химии и мыла. Многие столкнулись с тем, что отсутствие средств гигиены в туалетах компании свидетельствует о серьезных финансовых проблемах и возможных сокращениях.

Ранее блогерша с никнеймом yasmine.atris призналась, что была недовольна широкой и круглой формой своего лица, поэтому решила ее исправить. В итоге она сделала подтяжку лица с помощью инъекционных процедур и на два года осталась с внешностью мужчины.