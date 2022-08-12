Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе

Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работеTikTok-блогерша @adminandeve рассказала о признаках грядущих сокращений на работе

Блогерша с ником @adminandeve опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала о признаках грядущих сокращений на работе. Ролик моментально стал вирусным, а подписчики adminandeve рассказали, какие перемены в поведении работодателей, свидетельствующие о скорой волне увольнений, наблюдали они.

Автор видео отметила, что менеджеры компании могут начать вести себя достаточно необычно или даже забавно. «Может быть, они перестанут взаимодействовать с подчиненными так, как обычно, или попытаются сосредоточиться на случайных вещах, которые раньше их особо не интересовали», — предположила adminandeve.

Почти всегда перед грядущими сокращениями они начинают заботиться о бюджете, полагает автор ролика. Менеджеры, по ее словам, могут потерять интерес к серьезным проектам, которыми они были увлечены еще несколько месяцев назад, из-за нехватки финансирования. Кроме того, руководство компании может приостановить ремонт в офисе или перестать набирать новых сотрудников.

«Работники, которые рискуют попасть под сокращения, могут получать обратную связь, к которой они не привыкли. Это может быть сделано для того, чтобы создать повод для увольнения, ведь если проблем с производительностью нет, менеджерам приходится их придумывать», — констатировала adminandeve, добавив, что сама попала под сокращение. Блогерша уточнила, что ее рабочая электронная почта была заблокирована в тот момент, когда она читала письмо о своем увольнении.

В комментариях пользователи также обратили внимание на то, что нужно пристальнее наблюдать за корпоративными запасами бытовой химии и мыла. Многие столкнулись с тем, что отсутствие средств гигиены в туалетах компании свидетельствует о серьезных финансовых проблемах и возможных сокращениях.

Ранее блогерша с никнеймом yasmine.atris призналась, что была недовольна широкой и круглой формой своего лица, поэтому решила ее исправить. В итоге она сделала подтяжку лица с помощью инъекционных процедур и на два года осталась с внешностью мужчины.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого краеведческого музея
В музей истории Иркутска привезут выставку из Донецкого
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее "плана Маршалла"
Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды и будет
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Что больше всего бесит Раков в окружающих людях
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Блогерша названа главные признаки грядущих сокращений на работе
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях,
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game Pass
Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали абсурдным
Решение Эстонии запретить въезд россиянам с шенгенской визой назвали
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Банкир Василий Клюкин проиграл бывшей жене суд за особняк на Рублевке
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
Павел Прилучный хочет сыграть свадьбу в Армении
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
7 новых автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 11
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в аэропорту Тбилиси
Собчак описала процедуру фильтрации "хороших" русских в

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их сыновей и опубликовал видео, в которых она кричит на них: "Ложь должна прекратиться"
Кевин Федерлайн отреагировал на обвинения Бритни Спирс в адрес их

Еще по теме

Блогерша поделилась главными секретами работы в крупной компании
Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой девушкой
Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила внезапный ответ
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена