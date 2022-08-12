Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади
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Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади

Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади

46-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз обратила на себя внимание пользователей Сети. На этот раз звезда снялась без лифчика для рекламы печи для русской бани.

В Сети появились кадры, на которых бородатый здоровяк ублажает веником Анастасию Волочкову, лежащую перед ним на животе в одних стрингах.


Мужчина со съемочной группой явно не смущали скандальную балерину и она без всякого стыда демонстрировала свою голую грудь и пятую точку.

Стоит отметить, Анастасия Волочкова давно известна всей стране как поклонница русской бани. Артистка явно получала удовольствие от происходящего, отпуская время от времени восторженные комментарии.

После того, как банщик отхлестал балерину березовыми вениками, он начал делать ей массаж своими сильными руками, смазывая звезду различными маслами.


Волочкова осудила "недотраханных сучек"

Балерине порой достается от недоброжелателей за частую смену половых партнеров. В ответ Волочкова недавно заявила, что ей просто завидуют "недотраханные сучки".

У нас в стране недотрах у многих баб, вот почему они мне завидуют и пишут, что у меня либо никого нет, либо я меняю мужиков как перчатки. А я могу себе позволить! У вас хоть что-либо есть? Я свободная женщина. Когда появится мужчина, за которого выйду замуж, — это другая история. А сейчас люди дают мне энергию секса, любви и радости <...> У вас недотрах, если вас кто-нибудь трахнет в жизни - вы будете счастливы
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По материалам: uposters.ru

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