Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова с удовольствием фотографируют друг друга на отдыхе в Турции. Татьяна Брухунова отдыхает на турецком курорте вместе с Евгением Петросяном и их двухлетним сыном Ваганом. Супруги предпочитают не публиковать совместных фото, но зато с удовольствием снимают друг друга. Так Брухунова запечатлела Евгения Вагановича на спасательной вышке. Юморист в полосатой футболке пристально вглядывался в даль, как настоящий спасатель.Сама Татьяна тоже достаточно раскрепостилась, чтобы позировать в купальнике. На свежем снимке жена артиста предстала в черном слитном купальнике, шляпке и темных очках, повернувшись к камере вполоборота. Брухунова особо отметила, что снимал ее Петросян, и это, судя по всему, его любимый ракурс.«Глазами моего любимого», — подписала Татьяна эффектное фото. Стоит отметить, что супруга юмориста уже не первый раз хвастается фигурой на пляже, но ее предыдущий снимок был более консервативный – в кадре она появилась в купальнике с кошачьей мордочкой и плетеной накидке. Таким летним нарядом Брухунова, очевидно, пыталась замаскировать недостатки фигуры, которых у нее предостаточно, ведь жена артиста не занимается спортом и не сидит на строгих диетах, в отличие от Евгения Вагановича. Петросян, наоборот, является поклонником активного образа жизни и в свои 76 лет находится в отличной форме, что он с удовольствием демонстрирует подписчикам. Юморист проводит отпуск весьма активно – плавает в море днем, а вечерами гуляет с семьей по набережной и лакомится блюдами местной кухни. Так, на днях Евгения Вагановича разыграл продавец мороженого, устроив целое представление для звездного клиента.