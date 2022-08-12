Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике
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Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике

Брухунова сняла Петросяна в роли спасателя, а он ее - в любимом ракурсе в купальнике
Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова с удовольствием фотографируют друг друга на отдыхе в Турции. Татьяна Брухунова отдыхает на турецком курорте вместе с Евгением Петросяном и их двухлетним сыном Ваганом. Супруги предпочитают не публиковать совместных фото, но зато с удовольствием снимают друг друга. Так Брухунова запечатлела Евгения Вагановича на спасательной вышке. Юморист в полосатой футболке пристально вглядывался в даль, как настоящий спасатель.
Сама Татьяна тоже достаточно раскрепостилась, чтобы позировать в купальнике. На свежем снимке жена артиста предстала в черном слитном купальнике, шляпке и темных очках, повернувшись к камере вполоборота. Брухунова особо отметила, что снимал ее Петросян, и это, судя по всему, его любимый ракурс.
«Глазами моего любимого», — подписала Татьяна эффектное фото. Стоит отметить, что супруга юмориста уже не первый раз хвастается фигурой на пляже, но ее предыдущий снимок был более консервативный – в кадре она появилась в купальнике с кошачьей мордочкой и плетеной накидке. Таким летним нарядом Брухунова, очевидно, пыталась замаскировать недостатки фигуры, которых у нее предостаточно, ведь жена артиста не занимается спортом и не сидит на строгих диетах, в отличие от Евгения Вагановича. Петросян, наоборот, является поклонником активного образа жизни и в свои 76 лет находится в отличной форме, что он с удовольствием демонстрирует подписчикам. Юморист проводит отпуск весьма активно – плавает в море днем, а вечерами гуляет с семьей по набережной и лакомится блюдами местной кухни. Так, на днях Евгения Вагановича разыграл продавец мороженого, устроив целое представление для звездного клиента.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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