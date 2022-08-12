Bybit проведет листинг токена NFT-платформы DEFY
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Bybit проведет листинг токена NFT-платформы DEFY

Bybit проведет листинг токена NFT-платформы DEFY


15 августа на платформе Bybit Launchpad 2.0 состоится первичное предложение нативного токена NFT-платформы DEFY. Об этом сообщается в блоге компании.


DEFY — мобильная NFT-игра формата Play-to-Earn на блокчейне Ethereum. Она погружает игроков в метавселенную и сочетает гиперказуальный геймплей со взломом кода, изучение окружающего мира и приключения в дополненной реальности.


Общая эмиссия DEFY составляет 2,5 млрд. Количество токенов для распределения на Launchpad 2.0 — 18 млн DEFY. Цена за единицу — $0,024. 


Чтобы получить DEFY, нужно: 


  • зафиксировать на спотовом аккаунте от 50 BIT для подписки на распределение токенов. Лимит на подписчика — 18 750 DEFY;
  • внести в стейкинг 100 USDT для участия в розыгрыше 450 DEFY. Организаторы выберут победителей случайным образом.

Листинг на спотовом рынке состоится 15 августа. Биржа откроет торги в паре DEFY/USDT в 12:00 UTC 15 августа.


Депозиты и вывод DEFY станут доступны с 10:00 UTC 14 августа и с 10:00 UTC 16 августа соответственно.


Launchpad 2.0 — платформа для проведения токенсейлов на криптобирже Bybit. Из 16 запущенных на ней проектов самую высокую доходность показали Kasta (KASTA), Realy (REAL) и CropBytes (CBX). Для работы с Launchpad требуется верификация KYC первого уровня.


Напомним, в июле Bybit провела листинг токена NFT-платформы OpenBlox. Также площадка распределила 100 млн OBX среди пользователей.

# Экономика bybit, nft, новости
По материалам: ForkLog

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