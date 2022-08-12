ЦБ Филиппин ввел мораторий на регистрацию криптовалютных компаний

Центробанк Филиппин (BSP) на три года приостановил рассмотрение заявок и выдачу лицензий провайдерам услуг виртуальных активов (VASP). Об этом говорится в меморандуме.

Согласно документу, его «модифицированный подход» направлен на достижение баланса между продвижением инноваций в финансовом секторе и сохранением возможных рисков «на управляемом уровне».

С 1 сентября регулятор вводит временный мораторий на новые запросы от VASP. Продление действующих лицензий возможно при условии повторной оценки компании. Поводом для изменений стали «недавние события на рынке».

«[Это] стратегически смещает акцент на оценку общей эффективности и систем управления рисками существующих VASP, зарегистрированных в BSP, их влияние на финансовые услуги и программу финансовой доступности, а также вклад в достижение Дорожной карты трансформации цифровых платежей», — заявил управляющий ЦБ Фелипе Медалла.

По данным BSP на 30 июня, в стране насчитывалось 19 обладателей лицензий провайдера услуг виртуальных активов. Пять из них не работают, одна организация прекратила деятельность в январе.

Ранее CEO Binance Чанпэн Чжао заявил о планах биткоин-биржи получить разрешение от BSP на работу на Филиппинах. Позднее аналитический центр Infrawatch PH призвал власти страны начать расследование в отношении платформы за нелегальные маркетинговые кампании.

Напомним, в июле Медалла выступил против запрета криптовалют. Однако глава ЦБ отметил вред биткоина для окружающей среды и высокую волатильность цифровых активов.