ЦБ считает адаптацию и глубокий кризис в экономике в равной степени возможными

Центробанк, оценивая такие альтернативные сценарии развития экономики, как ускоренная адаптация и глубокий кризис, считает их в равной степени вероятными. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

Центробанк 12 августа представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. В нем регулятор изложил свое видение на развитие экономики на ближайшую перспективу. Согласно базовому сценарию, российская экономика вернется к росту в 2025 году. Альтернативный сценарий (ускоренной адаптации) предполагает более быструю перестройку экономики — уже к 2023 году. Другая альтернатива — сценарий глобального кризиса — включает усиление геополитической напряженности и новые антироссийские санкции, что может повлечь новый глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов.

«Наверное, на текущий момент совет директоров расценивает вероятности ускоренной адаптации и глобального кризиса как примерно равные между собой», — сказал Заботкин.

Также он отметил, что базовый сценарий «значительно более массивный, чем два других».