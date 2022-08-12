ЧП: Смертельная шайба убила ребенка

Подросток погиб во время хоккейной тренировки. Близкие 14-летнего Всеволода Малкова убиты горем: он скончался из-за несчастного случая на льду. Хоккейный клуб, где занимался спортсмен, рассказал о трагедии. Прошлая тренировка команды школы СКА стала для Всеволода последней из-за страшного стечения обстоятельств. «Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — сообщается на сайте хоккейного клуба. СКА выразил соболезнования родным погибшего парня, а также пообещал разобраться в случившемся. «Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — передает клуб.