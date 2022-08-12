ЧП: Трое детей в запертом доме погибли от пожара
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ЧП: Трое детей в запертом доме погибли от пожара

ЧП: Трое детей в запертом доме погибли от пожара
Смертельная трагедия произошла в Подмосковье. Сегодня в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье случилось страшное: трое детей погибли из-за пожара. Очевидцы рассказали, почему службы не смогли спасти ребят. О случившемся поведала пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. «В 16.04 от очевидца в службу 112 Ленинского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Ленинский, деревня Малое Видное, улица Садовая, дом 41. В 18.34 ликвидация открытого горения. По состоянию на 20.36 обнаружены тела трех погибших, дети», — отмечается в сообщении ведомства. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Также есть пострадавший. Как оказалось, мать оставила детей 5, 7 и 9 лет одних и заперла их на мансардном этаже дома. Когда произошло возгорание, у них не было возможности выбраться. Произошедшее расследует прокуратура, сообщает РЕН ТВ.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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