Что больше всего бесит Раков в окружающих людях

Вадим Карасев

Раки — это не те, кто постоянно раздражаются, но вывести их из равновесия можно. Эксперты рассказали, какое именно поведение окружающих может стать для Раков спусковым крючком.

Ненависть и раздражение приводит к блокировке чакр, которая в свою очередь вызывает усталость и снижение активности. Для Раков это крайне опасно, поэтому им стоит держать себя в руках в описанных ниже ситуациях.

Чрезмерно официальный стиль общения

Раки не любят фамильярность, но и чрезмерную официальность в общении не приемлют. Их очень раздражает, когда они пытают общаться с человеком просто и открыто, но тот обращается к ним на «вы» и не может перейти на более приятное раскованное общение.

Ракам сложно принять в ближайшее окружение тех, кто ведет себя таким образом. Более того, им кажется, что таким образом человек показывает свое высокомерие. Само собой, это не так, но доказать Раку обратное будет практически невозможно. Именно поэтому лучше так не делать.

Невыполненные обещания

Раки сами стараются выполняют то, что пообещали кому-то, так что неумение выполнять обещания вполне предсказуемо вызывает в них ненависть. Такую черту характера в окружающих их людях они не выносят сильнее всего. Если вы не хотите стать для Рака врагом номер один, то всегда выполняйте обещанное.

Это очень важно, поскольку эти люди ненавидят меня планы из-за людей, которые впустую мелют языком и думают, что им всё дозволено.

Провокации

Провокации способны разозлить любого из нас, но Раки крайне остро реагируют даже на максимально безобидные попытки окружающих людей заставить их выйти из себя. Астрологи советуют не играть с огнем, поскольку Раки в такие моменты становятся неуправляемыми. Ими движет лишь гнев и желание отомстить. Если на многие едва заметные провокации люди отвечают безразличием или улыбкой, то Раки могут начать войну.

Неблагодарность

Раки не особо ценят слово «спасибо». Наилучшая благодарность для них — это ответная услуга или помощь в трудной ситуации. Раки помогают всем вокруг не для того, чтобы им все были должны, хоть и временами складывается именно такое впечатление.

Они помогают людям для того, чтобы не быть забытыми. Они в тайне надеются на то, что их помощь заставит другого человека помнить о них. Раки хотят более крепких отношений, а единственный способ перевести их на новый уровень — это оказать поддержку, продемонстрировав великодушие и доброту. Если ответной реакции не следует, раки очень сильно негодуют, расстраиваются или злятся.

Игнорирование

Игнорирование — один из самых опасных видов морального насилия. Раки в этом плане являются, пожалуй, самыми уязвимыми людьми из всех. Когда их упорно игнорируют, это вызывает в них настолько сильную ярость, что они не могут держать себя в руках.

Никогда не игнорируйте этих людей, если не хотите получить нового заклятого врага. Если Рак с вами разговаривает, значит говорите в ответ. Если они пытаются привлечь ваше внимание, уделите им секунду вашего времени.

Когда кто-то их торопит

Раки терпеть не могут, когда их подгоняют, особенно во время рабочего процесса. Если вам нужно, чтобы Раки начали быстрее выполнять свою работу, просто оставьте их в покое. В крайнем случае попробуйте вежливо напомнить о том, что время подходит к концу или нужно немного поднажать, чтобы не расстроить клиента, начальство.