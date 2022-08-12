Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи
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Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи

Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи


Биржа Coinbase сообщила о получении запросов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об операциях, клиентских программах, а также существующих и будущих продуктах компании.


Согласно документам, SEC интересуется процессами листинга активов, классификации последних, стейкинговыми программами и стейблкоинами.


Пока биржа не может оценить потенциальное влияние подобных запросов на бизнес.


Однако в Coinbase допустили, что в свете "неопределенностей, присущих этим вопросам", результаты расследований могут оказать "существенное неблагоприятное влияние на результаты деятельности компании".


Во втором квартале 2022 года компания уже зафиксировала чистый убыток в $1,1 млрд.


В письме акционерам биржа отметила, что SEC направила запрос на добровольное раскрытие информации в мае. В компании добавили, что пока не знают, станет ли инициатива Комиссии официальным расследованием. 


Coinbase подчеркнула, что готова к "продуктивному обсуждению вопросов регулирования криптоактивов и ценных бумаг" как с SEC, так и с другими регуляторами.


Ранее в США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase Ишана Вахи и его предполагаемых соучастников. Их обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.


SEC подала против подозреваемых иск с аналогичными тезисами, однако подчеркнула, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами. 


Coinbase подчеркнула, что на ее платформе не торгуются ценные бумаги.


СМИ со ссылкой на источники сообщили, что SEC начала расследование в отношении Coinbase Global. По их словам, внимание регулятора биржа привлекла на фоне расширения площадкой количества токенов для торговли.


В августе против Coinbase подали два коллективных иска.  По мнению истцов, биржа предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.


По данным Forbes, SEC приступила к изучению деятельности каждой зарегистрированной в США криптовалютной биржи.

# Экономика coinbase, sec, новости
По материалам: ForkLog

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