Дана Борисова обвинила мужа Азизы в мошенничестве

Ведущая Дана Борисова в шоке за кого вышла замуж Азиза. В прошлом году Азиза вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ, который младше ее на 16 лет. Брак начался не слишком радужно, на какое-то время супруги расставались, но сегодня они снова вместе. Дана Борисова скептически относится к этому союзу. Поначалу Дана была рада за певицу, но теперь считает, что ей очень не повезло, ведь Лортэ мужчина с весьма сомнительной репутацией. «Мы встретились на съемках у Андрюши Малахова, когда обсуждали ее свадьбу с молодым мужем. Я к этой истории поначалу отнеслась положительно. Поверила в их чувства. Она так о нем говорила, так его описывала, что я повелась. Решила, что у них чистые отношения. И еще решила, что действительно у женщин может быть счастье после 50 лет.Но потом выяснилось, что ее муж — какой-то прохиндей. Когда я услышала про его махинации с квартирами в Липецке и узнала, что он никакой не иностранец, а русский альфонс, была просто в шоке. Я же всегда за правду: не могу жить по-другому. Меня даже ругают за это. «Что ты языком чешешь? Могла бы и промолчать!» — говорят мне друзья. Но я не могу по-другому. Помню, мы пересеклись с Азизой в гримерке на очередных съемках, и я высказала все, что думаю о ее муже. Сказала: «Азиза, высоко залезешь, будешь долго и больно падать!» — призналась 46-летняя Борисова. Азиза затаила обиду на Дану после этих слов, но Борисова не расстраивается и надеется, что исполнительница по-другому взглянет на супруга. «Азиза, кстати, после свадьбы сильно изменилась. Раньше она с юморком была, веселая. А когда у нее завелся этот мужик, она превратилась в комок комплексов и противоречий. Наверное, чувствовала, что там не отношения, а полный отстой. И теперь все свои недовольства стала на окружающих вываливать. Особенно на красивых девушек, таких, как я! В общем, я в очередной раз огребла за стремление к правде-матке. Но я не обижаюсь. Если бы я дулась на всех, кто про меня гадости говорит, уже давно была в гробу! Мне не нравится, когда про меня говорят только хорошее. Негатив мне даже интересней! Я же не в тепличных условиях выросла!» — отметила блондинка в интервью Prozvezd.