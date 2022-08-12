Давид Манукян купил себе дорогущее авто, пока все сосут лапы

Блогер и певец Давид Манукян хвастается своим богатством. Пока остальные блогеры жалуются на спад в доходах из-за блокировки соцсетей, Дава продолжает демонстрировать богатство. Сегодня он рассказал, что приобрел роскошное авто за крупную сумму. Вчера 29-летний Давид Манукян интриговал снимками из автосалона. Он предложил поклонникам угадать, какая же машина пополнила его список дорогих покупок. Оказалось, что блогер стал обладателем Cadillac Escalade стоимостью в 20 миллионов. Выбор Давы пал на внедорожник белоснежного цвета. Он также поделился кадром, как отдает внушительные пачки денег в кассу. «Пополнение в семье. Завтра выберу три человека, которых покатаю на своей новой лайбе. А пока принимаю поздравления», — написал он в личном Telegram-канале.Фанаты оценили люксовый автомобиль кумира и поздравили его в комментариях. «Иди вперед! Не останавливайся!»; «Машина очень круто смотрится, хотелось бы увидеть еще и салон»; «Шикарная. Поздравляю, ты заслужил», — пишут подписчики. Некоторые отметили, что внедорожник рассчитан, скорее, на большую семью, чем на холостяка. Дава и сам признавался: он мечтает о серьезных отношениях. Сейчас, по слухам, у звезды роман с 29-летней Мари Краймбрери. Пара пока не объявляет об отношениях, но и не скрывает нежных чувств на публике. Напомним, что ранее Манукян встречался с Ольгой Бузовой. Говорят, артист даже сделал блондинке предложение. Все с нетерпением ждали их громкой свадьбы, которая, к слову, и состоялась на Мальдивах. Позже выяснилось: церемония была лишь красивой постановкой и не имеет юридической силы.