Digital Foundry разочарованы версией What Remains of Edith Finch для Xbox Series S

Вадим Карасев





Несколько недель назад разработчики приключенческой игры What Remains of Edith Finch выпустили обновление для консолей нового поколения. Проект получил апдейт на Xbox Series X | S и Playstation 5, а технические специалисты Digital Foundry на днях провели его анализ.

Некоторые детали из анализа What Remains of Edith Finch специалистами Digital Foundry:

На Xbox Series X и Playstation 5 игра работает с динамическим разрешением 2160p при 60 FPS. Почти всегда стабильная частота кадров.Специалисты оказались разочарованы версией для Xbox Series S — она предлагает только динамическое 1080p при 30 FPS. Такие же показатели у игры были на консолях прошлого поколения, но там наблюдались просадки по частоте кадров, на Xbox Series S их нет.В некоторых сценах на Xbox Series S игра What Remains of Edith Finch начинает работать в 60 FPS.Графически проект выглядит равнозначно на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Настройки графики на консолях нового поколения эквивалентны высоким настройкам на PC.

Ниже можно посмотреть детальный анализ обновления What Remains of Edith Finch от Digital Foundry. Напомним, сама игра доступна в Game Pass.

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