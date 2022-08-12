Дмитрий Тарасов - злобный и злопамятный, заявила его жена
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Дмитрий Тарасов - злобный и злопамятный, заявила его жена

Дмитрий Тарасов - злобный и злопамятный, заявила его жена
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко сделала заявление. Звездная пара старается демонстрировать публике полную идиллию в отношениях. Футболист помогает супруге в уходе за тремя детьми и часто признается семье в теплых чувствах. Однако и в этом союзе есть место для конфликтов. 35-летний Дмитрий Тарасов часто показывает поклонникам будни семейной жизни. Сегодня футболист решил расспросить супругу о трех положительных качествах, которыми он, на ее взгляд, обладает. «Целеустремленный, добрый, альтруистичный», — перечислила Анастасия. Спортсмен также поинтересовался мнением на счет отрицательных сторонах своего характера. Этот список, к удивлению подписчиков, модель описала полнее.
«Не нравится, что он очень долго отходит. Второе — он достаточно злопамятен. Любит вспоминать то, что было, если я затеваю какую-то беседу. Перекидывание стрелок… И третье — знает мои болевые точки и может туда нажимать», — заявила многодетная мама. Пользователи Сети были удивлены поведением Тарасова и поспешили причислить того к абьюзерам. К слову, еще три года назад футболист попал в громкий скандал из-за откровений о браке. Дмитрий признавался, что супруга порой выводит его из себя и он не прочь поднять на нее руку. «Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — говорил спортсмен. Он также говорил, что выступает против раздельного отдыха с супругой и не приветствовал, чтобы та ходила на массаж к специалисту-мужчине. «Спросил у нее, она тоже говорит, что не хочет», — уверял Дмитрий.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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