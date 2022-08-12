Еврокомиссия решила бороться с засухой с помощью воды из канализации

Вадим Карасев

Под влиянием аномально высоких температур находится около половины Евросоюза. Еврокомиссия предложила повторно использовать сточные воды из городских очистных сооружений для борьбы с засухой.

"Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС — опасные уровни засухи".

С нехваткой жидкости поможет справиться повторное использование сточных вод, полагают специалисты. Эту воду можно будет подвергать повторной очистке на водоканалах и применять для полива сельхозземель.

Еще в прошлом месяце в ЕК указывали, что нынешним летом засуха коснется 46% территории ЕС. Засушливая погода может спровоцировать лесные пожары и значительные потери урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Европа экономит воду варварскими способами

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Очевидно, что урожай зерна в Европе будет крайне скудным, а производители вина не досчитаются привычного объема винограда. Тем временем, власти европейских стран вынуждены спешно принимать меры жесткой экономии из-за засухи на континенте. Во Франции, где в нескольких сотнях населенных пунктов нет питьевой воды, уже стараются всеми методами ограничить использование воды. Например, там закрывают автомойки, не меняют и не доливают воду в бассейны - как общественные, так и частные, не поливают городские клумбы.

Пять АЭС страны начали сбрасывать в водоемы воду, предназначенную для охлаждения реакторов. Эксперты указывают: это метод варварский, поскольку несет угрозу гибели экосистемы. Однако страна не может позволить себе остановить реакторы - во всей Европе тяжелый кризис с энергоносителями.

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