Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Вадим Карасев

Депутат Бек: в Европарламенте не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией

В Европейском парламенте (ЕП) не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, передают «Известия».

Депутат подчеркнул, что решение властей Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма не подкреплено весомыми фактами и не имеет юридической силы.

«Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними», — добавил Бек. По его словам, ему неизвестно, чтобы Москва участвовала в подобных действиях в пределах ЕС.