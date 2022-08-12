Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» РоссиейДепутат Бек: в Европарламенте не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией

В Европейском парламенте (ЕП) не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, передают «Известия».

Депутат подчеркнул, что решение властей Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма не подкреплено весомыми фактами и не имеет юридической силы.

«Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними», — добавил Бек. По его словам, ему неизвестно, чтобы Москва участвовала в подобных действиях в пределах ЕС.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади
Бородатый качок ублажил голую Волочкову, отхлестав ее сзади
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма»
Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов
Правительство России отказалось легализовать прокат голливудских
Строгие запреты Успенского поста 2022 года и в чем его главная сложность
Строгие запреты Успенского поста 2022 года и в чем его главная
Эксклюзивная для Xbox игра CrossfireX все еще не окупилась
Эксклюзивная для Xbox игра CrossfireX все еще не окупилась
Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕС
Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕС
ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)
ТОП-20 самых богатых людей 2022 года по версии Forbes (20 фото)
На офис ФБР напал сторонник Трампа
На офис ФБР напал сторонник Трампа
На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
Названы семь британских городов-претендентов на проведение «Евровидения»
Названы семь британских городов-претендентов на проведение
Эмин Агаларов рассказал о браке с Лейлой Алиевой: "Не было расчета, мы полюбили"
Эмин Агаларов рассказал о браке с Лейлой Алиевой: "Не было
Девушка пытается выучить современные слова, чтобы не ударить в грязь лицом
Девушка пытается выучить современные слова, чтобы не ударить в грязь

Топ на сегодня

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать

Еще по теме

СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию «спонсором терроризма»
В Турции за полгода за экстремизм в соцсетях арестовали 1656 человек
Украинская диаспора призывает парламент Канады признать РФ спонсором терроризма
NYT: Госсекретарь США мешает Конгрессу признать Россию "спонсором терроризма"