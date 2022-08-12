Фил Спенсер впервые за 4 года посетил студию Rare команды Xbox

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер сейчас явно находится в туре по Британии. На днях он посетил издательство No More Robots, после чего стало известно об их планах выпустить не менее 6 игр в Game Pass за ближайший год, а после этого он направился в студию Rare, которая является частью команды Xbox.

В официальном аккаунте Twitter студии Rare сообщается, что Фил Спенсер впервые за 4 года посетил студию:

На этой неделе у нас был специальный гость — Фил Спенсер, который посетили Rare впервые за четыре года! [На фото] От встречи с командами до позирования с мороженым и получения воображаемого фортепианного концерта от Майка Чепмана [креативный директор Rare]. Надеемся, мы не будем ждать до 2026 года, чтобы увидеть его снова.

Ниже можно увидеть приложенные фотографии посещения Филом Спенсером студии Rare.

Напомним, Rare сейчас активно развивается Sea of Thieves и работает над игрой Everwild.