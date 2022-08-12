Футбольная RPG с открытым миром Soccer Story выйдет в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Несколько дней назад стало известно, что издательство No More Robots будет активно добавлять свои новые проекты в Game Pass. А уже сегодня они анонсировали новый проект и объявили о его появлении в сервисе подписки Game Pass в день релиза — это игра Soccer Story.

Разработкой Soccer Story занимается студия PanicBarn. Игру позиционируют в качестве «комедийной футбольной RPG с открытым миром». Разработчики обещают большой открытый мир, множество квестов, хороший юмор, огромное количество причудливых персонажей и головоломки. При этом, игра не будет зациклена на футболе (хотя и он есть в игре) — игроку предстоит соревноваться с противниками в различных видах спорта. Помимо одиночной кампании, в Soccer Story обещают и многопользовательские матчи для четырех игроков.

Выходит Soccer Story на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Сразу после релиза, который должен состояться в этом году, проект добавят в Game Pass.

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