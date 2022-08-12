Главный российский депозитарий потребует в суде ЕС отмены санкций

Вадим Карасев

Национальный расчетный депозитарий потребует в суде ЕС отмены санкций

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 12 августа обратился в суд ЕС в Люксембурге, требуя отменить введенные против него санкции, говорится на его сайте.

Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.

В начале июня главный российский депозитарий, входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции в рамках шестого пакета, поскольку он «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой».

Позже НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список ЕС. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.