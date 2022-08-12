Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества
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Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества

Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ, атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой. Обсудили вопросы, касающиеся реализации в регионе принятой новой Концепции государственной политики в отношении российского казачества и Федерального закона «О государственной службе российского казачества». Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.

На встрече подняли вопросы развития казачьего образования и культуры. В Иркутской области с 1 сентября 2022 года откроются десять кадетских классов казачьей направленности, ведется подготовительная работа по созданию Казачьего кадетского корпуса. Сейчас в четырех муниципальных образованиях региона уже открыто семь таких классов.

Достигли договоренности продолжить тесное взаимодействие по обозначенным вопросам с участниками соглашений и проведению детализации задач по реализации Стратегии на территории региона. В Иркутское войсковое казачье общество входят 1975 человек, из них приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы 1675. Основными Уставными видами деятельности являются: обеспечение общественного порядка и безопасности, смешанное сельское хозяйство, образование детей и взрослых.

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По материалам: irk

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