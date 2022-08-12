Губернатор Иркутской области вручил награды заслуженным строителям

Торжественное награждение ко Дню строителя состоялось в Иркутской области. Церемонию открыло видеообращение к представителям отрасли региона министра строительства России Ирека Файзуллина. Он выразил уверенность, что все запланированные показатели на территории Иркутской области в этом году будут выполнены. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил представителей строительной отрасли региона с наступающим профессиональным праздником и вручил награды, сообщает пресс-служба правительства региона

Глава региона подчеркнул, именно в эти дни на плечи строителей, помимо основных задач, ложится ответственность за успешное выполнение гуманитарной миссии – оказания помощи в восстановлении города Кировска Луганской Народной Республики.

Почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области» присвоено директору ООО «Энергия» Александру Спешилову. Почетной грамотой губернатора Иркутской области награждена заместитель начальника отдела государственного автономного учреждения «Экспертиза в строительстве Иркутской области» Татьяна Назаренко, благодарность губернатора Иркутской области объявлена директору по производственно-техническим вопросам ООО «Специализированный застройщик ТАНАР» Вадиму Рихванову. Благодарность губернатора объявлена монтажнику-электросварщику по электрическим подъемникам (лифтам) и железобетонным конструкциям пятого разряда ООО «Контактор» Евгению Шильникову.

Также на торжественном собрании строителей поздравили член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Брилка, президент Союза строителей региона Юрий Шкуропат, министр строительства Иркутской области Александр Галкин и мэр Иркутска Руслан Болотов. В этом году День строителя отмечают в 66 раз. Впервые в России этот праздник отметили 12 августа 1956 года.