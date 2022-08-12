Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь
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Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь

Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь и привез гумпомощь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал в подшефный Мелитополь и привез с собой гуманитарную помощь, об этом он написал в своем telegram-канале.

Развожаев также сообщил, что в рамках поездки было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Севастополем, Мелитополем и Мелитопольским районом Запорожской области.


"Для Севастополя большая гордость и ответственность быть в это время с Мелитополем. У нас большой план совместной работы, которая уже ведется", – сказал Развожаев.

По словам главы Севастополя, к началу учебного года предстоит привести в порядок образовательные учреждения. Будут восстанавливать кровлю и спортзалы, фасады и прилегающие территории школ в Мелитополе и Константиновке, а также детский сад, на проблемы которых, как подчеркнул Развожаев, "украинская власть закрывала глаза".

Мелитополю передали трактора, илосос и автовышку, которые помогут сделать регион чище и комфортнее. В Запорожскую область доставлено пять тыс. продуктовых наборов, детское питание и тысяча электрических плит, которые особенно нужны людям, после того как Украина перекрыла для территории газоснабжение.

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По материалам: uposters.ru

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