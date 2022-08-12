Хоккеист школы СКА Всеволод Малков скончался после тренировки

Российский хоккеист Всеволод Малков 2008 года рождения скончался в результате несчастного случая на тренировке школы СКА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте команды.

Уточняется, что во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Подоспевшая скорая помощь совершила все реанимационные мероприятия, но спасти юного спортсмена не удалось.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.



