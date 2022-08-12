Хостинг-провайдер Applied Blockchain получил кредит от банка в Северной Дакоте

Провайдер блокчейн-хостинга Applied Blockchain (APLD) получил кредит в размере $15 млн. Средства направят на погашение существующего долга и строительство дата-центров.

"Our internal finance team has worked diligently over the past year to expand our construction financing options, which resulted in what we believe is industry leading low-cost of debt capital.”- Wes Cummins, CEO$APLD #APLD #wescummins https://t.co/L5O6kljXJz — Applied Blockchain Inc (@APLDBlockchain) August 12, 2022

Компания заключила соглашение с неназванным банком в штате Северная Дакота (США). В течение первых 13 месяцев процентная ставка составит 1,5%, на оставшийся период — 6,5%.

«Новая кредитная линия […] предоставляет дополнительный капитал для финансирования наших планов роста и удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов», — заявил председатель и главный исполнительный директор фирмы Уэс Камминс.

Майнинг-центр APLD мощностью 100 МВт находится в Джеймстауне (Северная Дакота). Ранее компания сообщила, что объект частично отключен «из-за неожиданного отказа оборудования на подстанции». Возобновить работу Applied Blockchain обещала в начале сентября.

В июле APLD договорился с Marathon Digital Holdings о предоставлении примерно 200 МВт для развертываемых майнеров. Провайдер разместит на объектах в Техасе и Северной Дакоте около 66 000 устройств с общим хешрейтом примерно 9,2 EH/s.

В рамках соглашения Applied Blockchain предоставила партнеру возможность при необходимости дополнительно увеличить мощности на 70 МВт в дата-центре в Северной Дакоте.

Напомним, большинство публичных майнинговых компаний в июне начало распродавать запасы в биткоине, ликвидировав 14 600 BTC.

В июле тенденция продолжилась: майнеры реализовали 5767,9 BTC при совокупной добыче 3478 BTC.