Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
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Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой

Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Жена певца Игоря Николаева, Юлия Проскурякова ушла с головой в работу и забыла мужа.   Юлия Проскурякова празднует очередной день рождения. Певица объявила в Сети, что счастлива началу нового этапа в своей жизни. «Мне сегодня исполнилось 40 лет! Ура!» — пишет именинница. Как всегда, одним из первых Проскурякову поздравил её муж Игорь Николаев. Правда, поклонники заметили в любовном послании композитора нечто подозрительное. Дело в том, что уже несколько недель в узких кругах ходят слухи о том, что у супругов серьезные проблемы в браке. Писали, что Юлия с головой ушла в свою новую профессию и это отразилось на её отношениях с мужем. Не так давно Проскурякова отучилась в ГИТИСе на актрису, после чего на неё посыпались предложения о съемках в кино и сериалах. Только она заканчивает один проект, как начинается следующий. Говорят, что Николаев не рад тому, что жена почти перестала появляться дома.
Поздравление композитора подогрело слухи о том, что их семейная жизнь находится в кризисе. Он опубликовал кадры совместного с женой выступления, где они поют песню «Зачем мы ссоримся?» Фанаты решили, что Николаев не просто так из всего разнообразия выбрал именно эту композицию. При этом, кстати, в самом поздравлении он написал: «С днём рождения, любимая!», чем окончательно запутал поклонников. Интересно, что, по слухам, непростой период в браке переживают и Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Этим летом в прессе было много сообщений о том, что они близки к разводу. Впрочем, эта пара, похоже, всё-таки смогла вернуть идиллию в отношения.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

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