Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
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Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой

Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой
Фигурист Илья Авербух после завершения ледового шоу впервые представил публике маленького сына Леву. Буквально через несколько дней Лиза Арзамасова и Илья Авербух будут праздновать первый день рождения сына. В августе 2021 года звезда «Папиных дочек» родила от тренера по фигурному катанию мальчика, которому дали имя Лев.
Этим летом звездная семья часто бывала в Сочи, где у шоу Авербуха были гастроли. На одном из последних представлений произошло важное событие. Супруги впервые вывели сына в свет и представили его многотысячной толпе. Сначала очаровательный Лева проехал круг почета на руках у своего отца, а затем сделал первые уверенные шаги на льду. Кадрами трогательного момента Арзамасова и Авербух  поделились в Сети. «Левушка внимательно и заинтересованно смотрел всё шоу! Глаз не отрывал! Тянулся на лёд, когда слышал папин голос, а потом очень уверенно проехал круг почета в крепких папиных руках и сделал свои первые шаги на льду! Эти эмоции запомню навсегда!», - прокомментировала видео Лиза Арзамасова. Публика встретила сына Авербуха громкими аплодисментами, которых он немного испугался. Впрочем, ему надо привыкать к вниманию публики. Дело в том, что родители собираются отдать Льва, когда он немного подрастет, в секцию по фигурному катанию. Тренер надеется, что сын построит спортивную карьеру, но обещает трезво подходить к оценке его таланта.
# Шоу-бизнес Авербух Илья
По материалам: z-aya

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