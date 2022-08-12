Илья Авербух первый раз вывел годовалого сына на лед перед публикой

Фигурист Илья Авербух после завершения ледового шоу впервые представил публике маленького сына Леву. Буквально через несколько дней Лиза Арзамасова и Илья Авербух будут праздновать первый день рождения сына. В августе 2021 года звезда «Папиных дочек» родила от тренера по фигурному катанию мальчика, которому дали имя Лев.Этим летом звездная семья часто бывала в Сочи, где у шоу Авербуха были гастроли. На одном из последних представлений произошло важное событие. Супруги впервые вывели сына в свет и представили его многотысячной толпе. Сначала очаровательный Лева проехал круг почета на руках у своего отца, а затем сделал первые уверенные шаги на льду. Кадрами трогательного момента Арзамасова и Авербух поделились в Сети. «Левушка внимательно и заинтересованно смотрел всё шоу! Глаз не отрывал! Тянулся на лёд, когда слышал папин голос, а потом очень уверенно проехал круг почета в крепких папиных руках и сделал свои первые шаги на льду! Эти эмоции запомню навсегда!», - прокомментировала видео Лиза Арзамасова. Публика встретила сына Авербуха громкими аплодисментами, которых он немного испугался. Впрочем, ему надо привыкать к вниманию публики. Дело в том, что родители собираются отдать Льва, когда он немного подрастет, в секцию по фигурному катанию. Тренер надеется, что сын построит спортивную карьеру, но обещает трезво подходить к оценке его таланта.