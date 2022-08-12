Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
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Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в РоссииИнфекционист Поздняков заявил о длительном пике заболеваемости COVID-19 в России с августа

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет растянется по времени и будет достаточно продолжительным. Его сроки «Ленте.ру» назвал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он напомнил, что коронавирус — это пока не сезонное заболевание, и подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции, и как она теряет свою иммунную прослойку.

Поздняков отметил, что рост заболеваемости на данный момент кратный, то есть число случаев увеличивается в разы: около четырех недель назад показатель составлял около четырех тысяч случаев, а сегодня уже 20 тысяч случаев.

Тем, кто еще ни разу не вакцинировался и не болел, инфекционист посоветовал делать прививку не сразу, а переждать подъем заболеваемости. «Однако ревакцинироваться сейчас можно и нужно. Омикрон и его подштаммы, особенно у ранее вакцинированных и переболевших, обычно протекают как респираторное заболевание без тяжелого течения. Но могут возникнуть отсроченные осложнения», — уточнил Поздняков.

11 августа в России выявили 25 815 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с 25 марта. Общее число заражений достигло 18 796 472.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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