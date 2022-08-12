Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась недостоверной
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Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась недостоверной

Информация о пропавшем под завалами дома в Омске ребенке оказалась недостовернойИнформация о нахождении ребенка под завалами жилого дома в Омске оказалась недостоверной

Информация о ребенке, пропавшем при обрушении стены жилого пятиэтажного дома в Омске, оказалась недостоверной.

Издание Om1.ru со ссылкой на местных жителей сообщило, что под завалами жилого пятиэтажного дома в Омске может находиться ребенок с матерью. «Как сообщает наш корреспондент с места происшествия, под завалами могут находиться мать и ребёнок. Жильцы сообщают, что они в этот момент мылись», — говорится в сообщении. При этом личности жильцов не раскрываются, что не позволяет установить достоверность информации.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, не предоставили данных о пропавшем ребенке. В сообщении на сайте министерства говорится, что были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших или пропавших нет.

По данным Минздрава Омской области, пострадавших, которым потребовалась бы госпитализация, нет. На месте дежурит реанимационная бригада.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что сообщения о пропавшем под завалами ребенке не подтвердились. «Информация о находящемся под завалами ребенке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет — и это самое главное», — доложил он.

Сообщения о пропавшем ребенке распространились в федеральных и региональных СМИ («Лайф», «Супер Омск», News.ru), при этом ряд СМИ также " target="_blank">опубликовали заявление губернатора с опровержением.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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