Инсайдер рассказал об отношениях Брэда Питта с детьми на фоне его конфликта с Анджелиной Джоли
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Инсайдер рассказал об отношениях Брэда Питта с детьми на фоне его конфликта с Анджелиной Джоли

Инсайдер рассказал об отношениях Брэда Питта с детьми на фоне его конфликта с Анджелиной Джоли

Брэд Питт старается проводить как можно больше времени со своими детьми, несмотря на конфликт с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдеров.

В прошлом месяце актер прилетел в Италию, чтобы поздравить с днем рождения близнецов Вивьен и Нокса, которым исполнилось по 14 лет. Он стремится видеть детей как можно чаще, где бы они ни находились. Он прилетел в Италию на день рождения близнецов, и это много значило для них. Также он поздравил Шайло в день ее 16-летия.

Брэд дорожит каждым мгновением, проведенным с детьми. Ему нравится быть родителем, и он пытался извлечь максимальную пользу из этой сложной ситуации, учитывая, насколько тяжелые у него отношения с Анджелиной. Ранее Питт похвалил свою дочь Шайло, которая делает успехи в танцах. Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и процветают. Также он поздравил дочь Захару с поступлением в колледж.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году. Между ними до сих пор идет борьба за опеку над детьми: 17-летней Захарой, 16-летней Шайло и 14-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Кроме того, у Джоли и Питта также есть взрослые сыновья: 20-летний Мэддокс и 18-летний Пакс.

По словам инсайдеров, Питт считает, что Джоли не хочет делить с ним опеку над наследниками и намеренно "тянет время", ожидая, когда детям исполнится 18 лет.

Ранее Анджелина Джоли одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне под названием Château Miraval: Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, компания которого также занимается производством алкогольных напитков, и подал на актрису в суд с целью аннулировать сделку. Суд Лос-Анджелеса, однако, вынес решение в пользу Джоли.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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