Иван Жидков представил новую избранницу-блондинку, похожую на Арнтгольц
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Иван Жидков представил новую избранницу-блондинку, похожую на Арнтгольц

Иван Жидков представил новую избранницу-блондинку, похожую на Арнтгольц
Звезда сериалов, 38-летний актер Иван Жидков показал новую возлюбленную, напоминающую его бывшую жену. Иван Жидков рассказал поклонникам, что встретил новую любовь. Звезда отечественных сериалов не стал раскрывать личность избранницы и подробности их знакомства, но зато показал ее фото, которое лаконично подписал «Май лав». Спутница Жидкова оказалась привлекательной блондинкой, как и его первая жена Татьяна Арнтгольц, а некоторые интернет-пользователи даже нашли в ней сходство с актрисой. Напомним, Иван состоял в браке со звездой «Чемпионов» с 2008 по 2013 годы.
У пары есть дочь Мария, которой в сентябре исполнится 13 лет. После развода артисты сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают наследницу. Они до сих пор тепло отзываются друг о друге, а свой разрыв считают правильным и закономерным решением. «Чтобы преодолевать кризисы в отношениях, должна быть высокая мотивация. Сейчас институт брака меняется. Женщина может быть независимой от мужчины. Наши отношения просто себя изжили», — признавался Жидков в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Как известно, после расставания с Жидковым Татьяна сумела вновь обрести семейное счастье: в 2020 году она вышла замуж за коллегу Марка Богатырева, а год спустя у них родился сын Данила. У Жидкова личная жизнь складывалась не столь удачно. Он в течение двух лет состоял в отношениях с моделью Лилией Соловьевой, подарившей ему сына Степана, но свадьбу они так и не сыграли, а в 2018 году разошлись. Возможно, на этот раз актеру улыбнется удача и он сможет создать крепкий союз.
# Шоу-бизнес Жидков Иван
По материалам: z-aya

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